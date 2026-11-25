Предприниматели Татарстана теперь могут оформить документы для получения льготной государственной финансовой поддержки в любом филиале МФЦ республики. Ранее для этого требовалось лично посещать Фонд поддержки предпринимательства, что создавало неудобства для бизнесменов из отдаленных районов.

Как сообщили в Минэкономики Татарстана, в офисах МФЦ можно подписать согласие на обработку персональных данных и запрос кредитной истории. Это нововведение существенно сокращает время на оформление документов и избавляет от необходимости дальних поездок.

Кроме того, подать заявку на получение финансовой поддержки теперь можно дистанционно. Изменения реализовали Минэкономики РТ, Фонд поддержки предпринимательства и республиканский МФЦ.

Узнать о доступных мерах поддержки бизнеса можно по телефону Единого контакт-центра: 8 (843) 524-90-90.