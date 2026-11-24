В Казани 3 декабря пройдет церемония награждения победителей республиканского конкурса «Школьный экопатруль». Мероприятие состоится в Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Проект реализуется в республике с 2014 года по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За это время юные участники помогли обнаружить и ликвидировать более 51 тысячи несанкционированных свалок. Школьники фиксируют нарушения через приложение «Я-школьник», прикладывая фото или видео, а экологи оперативно реагируют на сигналы.

Победителей определят в номинациях «Самый активный школьник», «Самый активный класс», «Самая активная школа» и «Лучший муниципальный район/городской округ». Также наградят участников акции по сбору батареек. Призеры получат дипломы и ценные подарки, для гостей подготовят интерактивные площадки.

Организаторами выступают министерства экологии, образования и цифрового развития Татарстана. Конкурс направлен на формирование экологической культуры у молодежи и соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».