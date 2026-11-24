Ранние варианты коронавирусной инфекции потенциально могут вновь начать распространяться среди населения. Такую возможность допустил профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, сообщает MSK1.RU.

По мнению специалиста, за последние годы иммунная защита населения от первоначальных вариантов COVID-19 могла ослабнуть. Это связано с тем, что массовые заражения происходили преимущественно более поздними разновидностями возбудителя.

Особую обеспокоенность вирусолога вызывает вероятность возвращения штаммов, которые ранее были связаны с тяжелым течением заболевания и более высокой смертностью.

Чепурнов также положительно оценил разработку поливалентной вакцины специалистами Института Гамалеи. В состав препарата вошли компоненты ранних вариантов коронавируса, включая уханьский и дельта-штаммы. По словам профессора, вакцина прошла необходимые испытания и получила одобрение.

Эксперт считает создание подобных препаратов важным направлением профилактики коронавирусной инфекции.

При этом возможное возвращение ранних штаммов остается предположением специалиста и не свидетельствует о начале новой волны заболеваемости.