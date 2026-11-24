В Финляндии картофельное пюре, оставшееся после обеда, можно превратить в ароматные домашние лепёшки — perunarieska. Эта разновидность традиционного финского хлеба готовится без дрожжей и длительного замешивания теста. Лепёшки получаются мягкими внутри, с аппетитными румяными пятнышками на поверхности.

Картофельные rieska особенно хороши с горячими супами, сливочным маслом и сыром. Приготовление занимает около получаса, если под рукой уже есть готовое пюре.

Какие продукты понадобятся

На 6–8 небольших лепёшек:

картофельное пюре — 400 г;

пшеничная мука — 150–180 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л. или по вкусу;

сливочное масло — 20 г для смазывания.

Часть пшеничной муки можно заменить ячменной. Она придаст лепёшкам более выраженный хлебный аромат и приблизит их вкус к традиционной финской выпечке.

Как подготовить картофельное тесто

Если готового пюре нет, отварите очищенный картофель до мягкости, слейте воду и разомните клубни толкушкой. Дайте картофельной массе полностью остыть.

Добавьте яйцо, соль и перемешайте. Постепенно всыпайте муку, ориентируясь на консистенцию теста.

Оно должно получиться мягким и немного липким. Долго вымешивать его не нужно: избыток муки и интенсивное замешивание сделают готовые лепёшки плотными.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если используете вчерашнее пюре, в которое уже добавляли молоко и сливочное масло, количество муки может немного увеличиться. Однако не пытайтесь полностью избавиться от липкости теста. Лучше присыпать руки мукой при формировании лепёшек.

Как сформировать финские rieska

Застелите противень пергаментом и слегка присыпьте его мукой. Разделите картофельное тесто на 6–8 примерно одинаковых частей.

Каждую порцию аккуратно расплющите руками, формируя круглую лепёшку диаметром около 10–12 см и толщиной 5–7 мм.

По всей поверхности сделайте несколько проколов вилкой. Это позволит пару свободно выходить во время выпекания и поможет лепёшкам сохранить плоскую форму.

Необязательно добиваться идеально ровных краёв. Слегка неровная форма характерна для простой домашней выпечки.

При какой температуре выпекать лепёшки

Разогрейте духовку до 250 °C в режиме «верх-низ». Поставьте противень на средний уровень и выпекайте лепёшки примерно 10–15 минут.

На поверхности должны появиться характерные золотисто-коричневые пятнышки, а края слегка подрумяниться. Высокая температура и короткое время выпекания позволяют сохранить мягкость картофельного теста.

Готовые лепёшки смажьте сливочным маслом и накройте чистым полотенцем на 5–10 минут. Так они останутся нежными и не пересохнут при остывании.

Почему картофельные лепёшки получаются жёсткими

Чаще всего причина заключается в избытке муки. Картофельное тесто не должно напоминать плотное тесто для пельменей.

Ещё одна распространённая ошибка — слишком длительное выпекание при невысокой температуре. Пока поверхность подрумянивается, лепёшки постепенно теряют влагу.

Также не стоит раскатывать заготовки до толщины бумажного листа. В таком случае вместо мягкого картофельного хлеба получатся хрустящие сухарики.

С чем подают rieska в Финляндии

Тёплые картофельные лепёшки традиционно едят со сливочным маслом. Они прекрасно дополняют рыбные и грибные супы, мясные бульоны и овощные рагу.

На завтрак их можно подавать с творожным сыром, слабосолёной рыбой или свежими огурцами. А если добавить в тесто немного укропа или зелёного лука, получится ароматный вариант для домашнего обеда.

Финские картофельные rieska — простой способ разнообразить привычное меню и использовать оставшееся пюре. Никаких дрожжей, дорогих ингредиентов и долгого ожидания: всего несколько продуктов превращаются в мягкий домашний хлеб, который особенно вкусен сразу после духовки.

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