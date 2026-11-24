В казну Татарстана с начала года поступило 88,3 млрд рублей межбюджетных трансфертов из федерального центра. Данные приведены на 1 ноября, сообщили в пресс-службе республиканского Минфина.

Основную часть перечислений составили субсидии — 76,5 млрд рублей. Еще 7,2 млрд рублей пришлось на субвенции, а 4 млрд рублей — на иные межбюджетные трансферты. Из федеральных фондов в бюджет поступило 435,7 млн рублей, дотации же оказались минимальными — 220,2 млн рублей.

Все средства имеют строго целевое назначение и направляются на финансирование конкретных расходных статей, подчеркнули в ведомстве. При этом полученная сумма — не предел: всего на 2026 год республике запланировано перечислить 97,6 млрд рублей, так что большая часть годового объема уже освоена.