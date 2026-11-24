В 2025 году на содержание федеральных дорог в Татарстане направили 2,5 млрд рублей. Как рассказал на брифинге в Доме Правительства РТ начальник «Волго-Вятскуправтодора» Ильнур Нурмухаметов, за этот период в нормативное состояние удалось привести 155 километров трасс.

Ключевым проектом года стала реконструкция участка с 30-го по 43-й километр трассы Казань – Оренбург: проезжую часть расширили с двух до четырех полос. Капитальный ремонт затронул еще два отрезка общей протяженностью 17,6 километра — на подъезде к Ижевску в Менделеевском районе и на дороге Казань – Оренбург в Бавлинском районе, где также увеличили число полос.

На 16 участках трасс М7 «Волга», Казань – Оренбург и Казань – Буинск – Ульяновск общей длиной 128 километров уложили износостойкие и защитные слои. Пять объектов сдали досрочно — на год раньше графика. Кроме того, отремонтированы мосты через реки Сухая Улема и Шентала, а также путепровод на 815-м километре М7.

В этом году смонтировано электроосвещение на отрезке М7 с 843-го по 857-й километр, благодаря чему участок от Казани до трассы М12 «Восток» теперь освещен полностью. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».