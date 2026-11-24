Коммунальные службы обязаны очищать пешеходные дорожки непосредственно во время снегопада, не дожидаясь прекращения осадков. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский.

Согласно установленным нормативам, периодичность очистки тротуаров составляет от 30 минут до трех часов. Конкретный интервал зависит от температуры воздуха и интенсивности пешеходного движения. После завершения снегопада на формирование снежных валов отводится от 6 до 12 часов в зависимости от категории территории.

Депутат пояснил, что обильные осадки не являются основанием для приостановки коммунальных работ. Управляющие организации должны обеспечивать своевременную уборку закрепленных за ними участков придомовой территории.

При этом механизированная расчистка дорог, внутридворовых проездов и вывоз снежных масс не всегда относятся к обязанностям управляющих компаний.

Особое внимание необходимо уделять безопасности подходов к подъездам, тротуаров и проездов, предназначенных для автомобилей экстренных служб. На этих участках не должно быть опасной наледи и снежных завалов.

Если коммунальщики нарушают установленные сроки уборки, жильцы могут обратиться в управляющую компанию или организацию, ответственную за содержание конкретной территории.