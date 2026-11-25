В Татарстане пройдет прямая линия, посвященная защите прав потребителей при покупках онлайн. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора ответят на вопросы жителей республики 25 ноября 2026 года с 10.00 до 12.00.

Консультацию можно получить по телефону 221-80-35. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты разъяснят, как действовать покупателю при дистанционной торговле, в том числе при возврате товара и предъявлении претензий продавцу.