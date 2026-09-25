Кассационная жалоба Euroclear: спор с Банком России на €200 млрд

В Арбитражный суд Московского округа поступила кассационная жалоба Euroclear Bank S.A./N.V. на решение о взыскании в пользу Банка России 200 миллиардов евро — примерно 17,3 триллиона рублей. Об этом сообщает РАПСИ.

Иск регулятора был удовлетворен Арбитражным судом Москвы 15 мая, а 26 мая предписано немедленное исполнение. Апелляция 24 июля оставила постановление без изменений. Убытки, как пояснили в суде, связаны с механизмами, которые Еврокомиссия рассматривает для прямого или косвенного использования активов российского центробанка.

Разбирательство идет в закрытом режиме: в материалах дела есть сведения, отнесенные к банковской тайне. Депозитарию несколько раз отказывали в приостановке исполнительного производства, но детали этих ходатайств в базе судов не раскрываются.

По оценке регулятора, Euroclear причинил ему вред, лишив возможности распоряжаться собственными деньгами и ценными бумагами. Величина ущерба включает заблокированные активы и упущенную выгоду. О планах взыскивать с европейских банков убытки из-за неправомерной блокировки средств ЦБ заявлял еще в декабре. Тогда в регуляторе связали это с попытками властей Евросоюза использовать его активы без согласия, в том числе через бессрочную иммобилизацию.