Экономика

Кассационная жалоба Euroclear: спор с Банком России на €200 млрд

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Euroclear подал кассационную жалобу на взыскани...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Арбитражный суд Московского округа поступила кассационная жалоба Euroclear Bank S.A./N.V. на решение о взыскании в пользу Банка России 200 миллиардов евро — примерно 17,3 триллиона рублей. Об этом сообщает РАПСИ.

Иск регулятора был удовлетворен Арбитражным судом Москвы 15 мая, а 26 мая предписано немедленное исполнение. Апелляция 24 июля оставила постановление без изменений. Убытки, как пояснили в суде, связаны с механизмами, которые Еврокомиссия рассматривает для прямого или косвенного использования активов российского центробанка.

Разбирательство идет в закрытом режиме: в материалах дела есть сведения, отнесенные к банковской тайне. Депозитарию несколько раз отказывали в приостановке исполнительного производства, но детали этих ходатайств в базе судов не раскрываются.

По оценке регулятора, Euroclear причинил ему вред, лишив возможности распоряжаться собственными деньгами и ценными бумагами. Величина ущерба включает заблокированные активы и упущенную выгоду. О планах взыскивать с европейских банков убытки из-за неправомерной блокировки средств ЦБ заявлял еще в декабре. Тогда в регуляторе связали это с попытками властей Евросоюза использовать его активы без согласия, в том числе через бессрочную иммобилизацию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Интересное в Казани

23 часа назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани

что не сможет прогрызть таракан

Технологии

день назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Гид по Казани

2 дня назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам

подшить шторы в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

В России создали новый бронетягач с турелью для защиты от дронов

Технологии

день назад

За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети

Технологии

день назад

Телефон еще недавно держал заряд весь день, а теперь садится к обеду: какие настройки проверить

Технологии

день назад

РЖД тестируют первый путь для ВСМ на полигоне Саблино — Тосно

Не у нас

17 часов назад

Священник предупредил, почему могильный крест нельзя выбрасывать
Технологии
3 часа назад

Корональная дыра не вызвала магнитную бурю на Земле

Корональная дыра не вызвала магнитную бурю на З...

Технологии

26 минут назад

NVIDIA запатентовала нейросеть для диагностики проблем с видеокартами

Полезное

день назад

Депутатом Госсовета Татарстана избран Фарид Абдулганиев

Технологии

47 минут назад

Телефон неделями просит установить обновление: что будет, если постоянно нажимать «позже»

Технологии

59 минут назад

Microsoft отказалась от бренда Copilot+ для компьютеров
Польза
час назад

В Казани появилась новая точка туристических маршрутов по Татарстану

Технологии

час назад

Учёные выяснили, почему паракасцы не использовали лук и стрелы

Не у нас

час назад

Плутоний со дна Чёрного моря оказался безопасным следом чернобыльской аварии

Не у нас

2 часа назад

Искусственный интеллект ускорил поиск лекарств: изучено 336 соединений иридия
Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи с...
Интересное в Казани
4 дня назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска