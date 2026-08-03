Технологии

Ученые МИФИ создали сенсоры для предотвращения возгораний аккумуляторов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Российские ученые из МИФИ создали сенсоры для р...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Специалисты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» разработали систему раннего обнаружения теплового разгона литий-ионных аккумуляторов. Устройства анализируют состав воздуха и заранее предупреждают о нагреве батарей, которые применяются в смартфонах, электросамокатах, робототехнике и другой технике.

Разработка представляет собой линейку компактных приборов с газоаналитическими датчиками. Полупроводниковые сенсоры улавливают метан и углеводороды, электрохимические расширяют спектр определяемых газов, а их набор зависит от типа аккумулятора. Приборы уже протестировали в лаборатории и в полевых условиях: с расстояния 5 метров они зафиксировали опасный нагрев батарей беспроводных наушников.

Как рассказала «Известиям» руководитель проекта Юлия Шалтаева, в первую очередь разработка предназначена для малого и среднего бизнеса — складов электроники, стоянок самокатов, автомобилей и автобусов. Для частных пользователей такие устройства, по оценке экспертов, вряд ли станут массовым продуктом из-за высокой стоимости. Специалисты также отмечают, что привычный пассивный контроль температуры и напряжения часто срабатывает слишком поздно, а дополнение газоанализа интеллектуальными алгоритмами ускорило бы выявление проблемы.

Отдельная опасность — ночная зарядка гаджетов: тепловой разгон развивается незаметно, а потушить горящий аккумулятор водой или одеялом невозможно. Система может подать сигнал тревоги или автоматически отключить устройство от сети. В дальнейшем ученые планируют создать портативные версии и программные комплексы, в том числе для выявления «шпионского» софта по аномальному нагреву батареи, хотя часть экспертов сомневается в действенности такого подхода. В справке «Известий» упоминаются несколько пожаров 2026 года с участием смартфонов, пауэрбанков и электросамокатов.

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