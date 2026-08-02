Игроки профинансировали русскую озвучку Cronos: The New Dawn
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Поклонники игры Cronos: The New Dawn перечислили средства на русскую озвучку проекта. Сообщение об этом появилось в ленте новостного портала без дополнительных деталей.
Сбор денег организовали сами игроки. Сумма, состав команды озвучивания и сроки готовности русской озвучки в материале не упоминаются.
Неизвестны ни итоговый размер сбора, ни исполнители, ни дата выхода локализации. Сейчас можно говорить только о самом факте финансирования со стороны сообщества.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец