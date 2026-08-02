Технологии

Ростех создал нейросеть для контроля качества порошков в 3D-печати

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Специалисты Центра аддитивных технологий Ростеха разработали нейросетевую модель для оценки металлических порошков, которые используются в 3D-принтерах. Система анализирует микроскопические изображения и автоматически выделяет отдельные частицы, рассчитывая их количество, площадь, периметр и диаметр.

Разработка позволяет быстрее принимать решение о допуске материала в производство. При ручном контроле каждый снимок приходится обрабатывать последовательно, а ИИ выполняет все вычисления практически без участия оператора. По данным испытаний, погрешность измерений не превышает 3%.

Как отметил инженер-технолог ЦАТ Константин Коробов, главное преимущество системы — переход от рутинного труда к автоматизированным измерениям. В ближайшее время технологию проверят на разных партиях порошков, оформят методику и создадут программный интерфейс.

Затем пилотную версию испытают в производственных условиях. Ожидается, что разработка снизит влияние человеческого фактора и сократит время на подготовку материалов для аддитивных технологий.

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