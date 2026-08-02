Технологии

Протокол остовного дерева: как Радья Перлман избавила Ethernet от петель

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Американский программист и математик Радья Перлман известна как создательница протокола остовного дерева, который позволяет Ethernet-сетям работать без петель. Именно за эту разработку её наряду с другими исследователями нередко называют «матерью интернета», хотя сама она считает такое прозвище преувеличением.

Перлман родилась в 1951 году в Портсмуте в семье инженеров. В школе она не соответствовала стереотипному образу будущего технаря: не разбирала приборы и занималась музыкой. С программированием впервые столкнулась на занятиях в Технологическом институте Стивенса, а в Массачусетском технологическом институте начала писать код для ассистента физического курса. Там же она разработала систему TORTIS, которая позволяла дошкольникам управлять роботом-«черепахой» через специальные панели.

После магистратуры Перлман работала в BBN Technologies, а затем в Digital Equipment Corporation, где занималась маршрутизацией по состоянию каналов; её наработки позже легли в основу протокола IS-IS. В DEC она получила задачу устранить проблему Ethernet: при замкнутых циклах данные начинали бесконечно пересылаться по кругу и копиями заполняли сеть. По воспоминаниям программистки, задачу поставили в пятницу, а код уже был готов к следующему вторнику. Решение, при котором сетевые мосты автоматически строят остовное дерево и временно отключают лишние соединения, вошло в стандарты IEEE 802.1 и получило название STP.

Сама Перлман относилась к своему алгоритму критически, потому что часть физических линий приходится оставлять неактивной. В 1988 году она получила докторскую степень в MIT, а позднее работала в Novell, Sun Microsystems, Intel и Dell Technologies. На её счету более 200 американских патентов; в 2014 году её включили в Internet Hall of Fame, а в 2016-м — в National Inventors Hall of Fame.

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