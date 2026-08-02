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В Зеленодольске прошел большой экосубботник

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Экосубботник в Зеленодольске: десятки жителей в...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Зеленодольске прошел большой экосубботник. Десятки жителей города вышли на уборку прибрежной зоны Волги.

Неравнодушные горожане собрались на берегу реки, чтобы навести порядок. Взрослые и подростки, мужчины и женщины — все вместе занимались очисткой территории от мусора. Субботник прошел в атмосфере добрососедства и любви к природе.

Это отличный пример того, как простые люди могут заботиться об окружающей среде. Волга — великая река, и чистота её берегов важна для каждого жителя. Подобные мероприятия привлекают внимание к проблемам экологии и показывают, что каждый может внести свою лепту.

Участники акции провели значительную работу, и прибрежная зона стала заметно чище. Теперь здесь будет приятно отдыхать жителям и гостям города.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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