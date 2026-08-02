В Зеленодольске прошел большой экосубботник. Десятки жителей города вышли на уборку прибрежной зоны Волги.

Неравнодушные горожане собрались на берегу реки, чтобы навести порядок. Взрослые и подростки, мужчины и женщины — все вместе занимались очисткой территории от мусора. Субботник прошел в атмосфере добрососедства и любви к природе.

Это отличный пример того, как простые люди могут заботиться об окружающей среде. Волга — великая река, и чистота её берегов важна для каждого жителя. Подобные мероприятия привлекают внимание к проблемам экологии и показывают, что каждый может внести свою лепту.

Участники акции провели значительную работу, и прибрежная зона стала заметно чище. Теперь здесь будет приятно отдыхать жителям и гостям города.