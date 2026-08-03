Экономика

Китай назвал рост экспорта возможностями, а не «шоком» для рынка

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Министерство коммерции Китая отвергло опасения ...

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Министерство коммерции Китая опубликовало доклад «Позиция Китая по вопросу так называемых избыточных мощностей», в котором ответило на опасения Запада насчет «китайского шока 2.0». Ведомство назвало усиление экспорта китайской продукции не угрозой, а новыми экономическими возможностями для мирового рынка. Содержание документа приводит Xinhua.

В докладе отмечается, что Китай более десяти лет обеспечивает около 30% мирового экономического роста. Первый «китайский шок» конца 1990-х — начала 2000-х привел к потере США более 2 млн рабочих мест с 1999 по 2011 год, но Пекин настаивает, что тогдашний опыт не повторится.

Китайские власти опровергли ключевые тезисы критиков: по их словам, промышленные субсидии не связаны с избытком мощностей, а большие объемы экспорта не доказывают перепроизводство. Протекционизм, как предупреждает Минкоммерции, нарушает мировой экономический порядок и создает долгосрочные риски для роста.

Пекин призвал Запад отказаться от политизации торгово-экономических вопросов и придерживаться принципов взаимной выгоды. В документе подчеркивается, что Китай остается не только «мировой фабрикой», но и «мировым рынком», продолжая приносить «рыночные дивиденды» и «дивиденды развития».

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