Новости Казани

«Рубин» подписал контракт с Савелием Ковтуном до 2028 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Казанский «Рубин» официально оформил контракт с полузащитником Савелием Ковтуном. Соглашение рассчитано до 2028 года, сообщается на официальном портале клуба.

Ковтун перебрался в Казань из молодежной команды «Сочи». В ее составе он провел 14 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

В ближайшее время «Рубин» объявит о переходе еще одного новичка. По данным Sport24, узбекистанский защитник Жахонгир Урозов успешно прошел медосмотр. Футболист уже присоединился к команде и тренируется на базе в Казани.

Источник утверждает, что зарплата Урозова вырастет с 8 тысяч до 450 тысяч долларов в год. Солидная прибавка — более чем в 50 раз.

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