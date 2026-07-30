Тизер Call of Duty: Modern Warfare 4 вызвал восторг графикой

Пользователи в восторге от графики нового тизера Call of Duty: Modern Warfare 4. 28-секундный ролик демонстрирует кинематографичную постановку сцен.

Разработчики показали миссию «Теряя почву», действие которой разворачивается на Корейском полуострове. Игроки увидят борьбу южнокорейских солдат и капитана Прайса в мрачном сюжете.

Предзаказавшие игру смогут начать кампанию уже 16 октября. При этом Modern Warfare 4 станет первой частью серии, не поддерживающей PlayStation 4 и Xbox One, что позволило полностью использовать возможности новых платформ.