Рынок промышленной робототехники в 2025 году достиг рекордных 621 тыс. установок

Промышленные роботы перестали быть символом далёкого будущего. В 2025 году они стали одним из главных инструментов конкуренции: заводы автоматизируют линии не ради эффекта новизны, а из-за нехватки кадров, давления на себестоимость и гонки за скоростью производства.

Согласно обзору Kept, подготовленному совместно с KUKA Россия на основе данных Международной федерации робототехники, в мире за год установили около 621 тыс. промышленных роботов. Это исторический максимум и рост на 15% к предыдущему году.

Промышленные роботы обновили мировой рекорд

Промышленный робот давно вышел за пределы автомобильных конвейеров. Сегодня такие системы работают в электронике, металлургии, пищевой промышленности, логистике, фармацевтике и на складах.

По данным обзора Kept, рынок впервые уверенно вышел на уровень более 600 тыс. новых установок в год. Темп роста в 2025 году оказался почти вдвое выше среднего показателя за последнее десятилетие.

«В 2025 году установлено около 621 тыс. промышленных роботов — это максимальный уровень за последние 10 лет», говорится в обзоре Kept.

Для отрасли это важный психологический рубеж. Если динамика сохранится, рынок может приблизиться к 700 тыс. ежегодных установок раньше прежних прогнозов.

Электроника впервые обогнала автопром

Главная интрига года — смена лидера среди отраслей. Электронная промышленность впервые обогнала автомобильную по числу новых установок.

В электронике установили 161 тыс. роботов, рост составил 25%. Автомобильная промышленность показала 139 тыс. установок и прибавила 10%.

Причина понятна: производство электроники становится всё более сложным, быстрым и чувствительным к качеству. Смартфоны, серверы, батареи, компоненты для электромобилей, полупроводниковая отрасль и бытовая техника требуют точности, повторяемости и минимального брака.

Автопром при этом остаётся огромным рынком для робототехники, но уже не единственным центром силы. Роботы всё активнее уходят туда, где раньше считались слишком дорогими или сложными для внедрения.

Азия удерживает почти весь рост

География рынка говорит сама за себя: 79% всех установок в 2025 году пришлось на Азию. Регион поставил 491 тыс. роботов и вырос на 18%.

Европа, напротив, сократила объёмы на 15%, до 75 тыс. установок. Одна из причин — перенос производств и более осторожные инвестиции на фоне дорогой энергии, изменения цепочек поставок и сложной ситуации в ряде промышленных отраслей.

Америка выросла на 11%, до 56 тыс. установок. Там спрос поддерживают логистика, производство комплектующих, пищевая отрасль и автоматизация складов.

Международная федерация робототехники IFR ранее отмечала, что Азия уже несколько лет остаётся главным центром внедрения промышленных роботов. Новый обзор подтверждает: этот разрыв только усиливается.

Роботы становятся ответом на кадровый дефицит

Ещё недавно роботизацию часто воспринимали как способ сократить расходы. Теперь акцент меняется: предприятия внедряют роботов, потому что не могут закрыть вакансии на повторяющиеся, тяжёлые или опасные операции.

Сварка, паллетирование, сортировка, перемещение деталей, упаковка, контроль качества — всё это задачи, где нехватка персонала быстро превращается в ограничение производства.

«Роботизация всё чаще рассматривается не как точечная мера, а как стратегический ответ на структурный дефицит кадров», отмечают авторы обзора Kept и KUKA Россия.

При этом эксперты подчёркивают: самый заметный эффект получают компании, которые не просто покупают робота, а заранее перестраивают процессы и обучают сотрудников работать рядом с автоматизированными системами.

Единая среда данных меняет заводы

Второй крупный тренд — сближение информационных и операционных технологий. Заводские станки, роботы, сенсоры, корпоративные ERP-системы и системы управления производством всё чаще объединяются в единую цифровую среду.

Это позволяет не внедрять автоматизацию «островками», а видеть производство целиком: где простаивает линия, где растёт брак, где не хватает сырья, где робот может взять на себя часть операций.

Такой подход снижает издержки на интеграцию и помогает масштабировать роботизацию постепенно. Предприятие может начать с одного участка, а затем переносить успешную модель на соседние линии.

Для России это особенно важно: дорого не только купить робота, но и правильно связать его с уже существующим оборудованием, персоналом и системой контроля качества.

Гуманоидные роботы пока не стали массовыми

Самый заметный для широкой публики тренд — гуманоидные роботы. Их тестируют на автозаводах, складах и в логистике, где человекоподобная форма теоретически помогает работать в уже созданной для людей среде.

Но до массового промышленного применения ещё далеко. Большинство проектов остаётся на стадии прототипов, пилотов и ограниченных тестов.

Главные вопросы — надёжность, скорость, безопасность и экономика. Робот может впечатлять на презентации, но промышленности нужны стабильная производительность, понятный срок окупаемости и минимум аварийных остановок.

Поэтому в ближайшие годы основу рынка всё равно будут составлять классические промышленные манипуляторы, коллаборативные роботы, мобильные платформы и автоматизированные линии.

Искусственный интеллект делает роботов автономнее

ИИ меняет роль робота на производстве. Если раньше система чаще выполняла жёстко заданный сценарий, то теперь всё больше решений строится вокруг распознавания объектов, адаптации к изменяющимся условиям и самостоятельного выбора действия.

Это особенно важно там, где детали лежат не идеально, упаковки отличаются, заготовки имеют вариации, а процесс нельзя описать одной простой траекторией.

Удешевление ИИ-инструментов снижает порог входа. Средние предприятия постепенно получают доступ к задачам, которые раньше были доступны только крупным корпорациям с большими бюджетами на автоматизацию.

Но рост автономности повышает требования к тестированию. Чем больше решений принимает система, тем важнее заранее понимать, кто отвечает за ошибку и как быстро производство сможет остановить опасный сценарий.

Кибербезопасность стала обязательным условием

Чем сильнее завод зависит от данных, датчиков и сетевых систем, тем выше цена сбоя. Роботизированная линия может остановиться не только из-за поломки механики, но и из-за ошибки в программном обеспечении, атаки на сеть или неправильной настройки доступа.

Поэтому кибербезопасность становится не дополнительной опцией, а частью промышленной устойчивости. Нужно защищать контроллеры, каналы связи, системы удалённого доступа, облачные сервисы и программные обновления.

Компании вынуждены заранее выстраивать управление рисками: от проектирования до эксплуатации. Это включает разграничение ответственности, журналирование действий, тестирование в реальных сценариях и понятные правила вмешательства человека.

Россия расширяет поддержку промышленной робототехники

В России федеральный проект по развитию промышленной робототехники в 2026 году перешёл в более практическую фазу. По данным Минпромторга, среди мер поддержки предусмотрены промышленный кешбэк, льготное кредитование и лизинг.

Для предприятий важна компенсация части затрат на внедрение роботов. Ранее сообщалось о механизме, при котором бизнесу могут возмещать до 20% расходов на приобретение и внедрение робототехники.

Также действуют льготные финансовые инструменты: кредиты и лизинг позволяют распределить нагрузку на несколько лет. Для капиталоёмких проектов это часто решающий фактор.

Отдельное значение имеют стандарты. С января 2026 года начали действовать национальные ГОСТы для программной интеграции роботов, разработанные при участии «Яндекс Роботикс». Для рынка это шаг к унификации: чем понятнее правила интеграции, тем проще масштабировать решения.

Локализация не станет жёстким барьером

Важная деталь для предприятий: Минпромторг подтвердил, что обязательная локализация до 2030 года не будет условием получения субсидий. Приоритетом назван рост производительности труда.

Это решение снижает риск для компаний, которые готовы внедрять роботизацию уже сейчас, но не могут быстро подобрать полностью отечественный комплекс под конкретную задачу.

Для рынка это прагматичный подход. Сначала предприятия должны научиться массово внедрять роботов, получать эффект и формировать спрос. Локализация при этом остаётся важной целью, но не должна останавливать модернизацию.

Что происходит на Дальнем Востоке

Дальний Восток пока не входит в число главных пилотных площадок по развитию промышленной робототехники. Однако федеральные инструменты поддержки доступны предприятиям из любого региона, включая Приморье, Хабаровский край, Амурскую область и другие территории.

Потенциал у региона есть. Роботы могут быть востребованы в рыбопереработке, судоремонте, логистике, деревообработке, пищевой промышленности, металлургии и складских операциях.

Проблема в другом: сектор промышленной роботизации в Приморье пока развит слабо. В смежной области разработки роботизированных систем работают лишь отдельные малые и микропредприятия, часть из которых относится к малым технологическим компаниям.

Для региона это одновременно риск и возможность. Кто первым сумеет связать меры поддержки, кадровую подготовку и реальные производственные задачи, тот получит преимущество на фоне растущего дефицита рабочих рук.

Почему предприятиям нельзя ждать

Роботизация уже перестала быть историей только для автогигантов. Новая статистика показывает: основной рост смещается в электронику, складские процессы, гибкие производства и отрасли, где важны скорость и точность.

Для компаний промедление становится дорогим. Конкуренты, которые внедрили автоматизацию раньше, быстрее наращивают выпуск, стабильнее держат качество и легче переживают кадровый дефицит.

Но покупать робота «ради робота» тоже опасно. Эффект появляется там, где заранее посчитаны узкие места, подготовлены сотрудники, понятны данные, продумана безопасность и есть план масштабирования.

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