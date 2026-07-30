Минниханов снял репетицию авиашоу из окна Казанского Кремля

Рустам Минниханов записал видеоролик репетиции авиашоу «Я выбираю небо» прямо из окна Казанского Кремля. На полученных кадрах отчетливо видно, как в небе пролетает пассажирский лайнер Ту-214 — самолет, который производят на Казанском авиационном заводе. «Узнали самолет? Наш Ту-214!» — написал раис в своем телеграм-канале, сопроводив публикацию этим видео.

Главное авиационное шоу состоится в ближайшую субботу у семейного центра «Казан». Гости смогут насладиться выступлениями творческих коллективов, посетить выставки, а для детей подготовили отдельную программу. Организаторы обещают зрелищное мероприятие, которое станет настоящим праздником для всех любителей авиации.