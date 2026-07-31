Экономика

Брокеры обновили стратегии из-за геополитики и топливного кризиса

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Брокеры пересматривают инвестиционные стратегии...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Российские брокеры пересматривают инвестиционные стратегии. «Т-инвестиции» обновили подход на 2026 год, БКС и «Цифра брокер» — до конца текущего года. Инвесторам в текущих условиях рекомендуют быть консервативнее и делать ставку на защитные инструменты.

Причинами таких решений стали усиление геополитических рисков, которые повышают инфляционное давление, влияют на бюджет и ставки, а также топливный кризис, поставивший на паузу снижение ключевой ставки ЦБ.

УК «Альфа-капитал» также намерена обновить стратегию на 2026 год в рамках стандартной практики, сообщил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка компании Александр Джиоев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

13 часов назад

Почему даже опытные прорабы ошибаются при выборе техники

Интересное в Казани

9 часов назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

что за жуки в квартире коричневые маленькие

Технологии

19 часов назад

MakeUseOf: отключение RAM Plus освобождает память на Android

Интересное в Казани

3 дня назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов

интерьерная съёмка в Нижнем Новгороде

Технологии

день назад

TSMC достигла 20 000 пластин в месяц по 2-нм техпроцессу

Технологии

17 часов назад

Обновление Samsung привело к разряду и перегреву Galaxy S25 и S24 Ultra

Кулинария

день назад

Маринованный чеснок на зиму: хрустит и исчезает со стола первым

Технологии

6 часов назад

Опубликован геймплейный трейлер шутера Guns of Eschaton

Технологии

2 часа назад

Робот MOBIUS научился кувыркаться через голову благодаря дугам на спине
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане подготовили проект программы развития коневодства

В Татарстане разработана программа развития кон...

Новости Татарстана

3 часа назад

Сколько стоит татарская лошадь — названа цена

Новости Казани

3 часа назад

Минниханов снял репетицию авиашоу из окна Казанского Кремля

Новости России

4 часа назад

Роботы идут на производство: рынок обновил рекорд и меняет промышленность

Новости Казани

5 часов назад

Реконструкция очистных сооружений «Казаньоргсинтеза» идет с опережением графика
Тизер Call of Duty: Modern Warfare 4 вызвал вос...
Технологии
час назад

Тизер Call of Duty: Modern Warfare 4 вызвал восторг графикой

Новости Татарстана

5 часов назад

В Нурлатском районе открыли мост, решивший многолетнюю проблему паводков

Технологии

5 часов назад

Ученые из Тель-Авива проверят ИИ на наличие сознания за $3 млн

Новости Казани

5 часов назад

AZUR air продлила рейсы Казань—Анталья до 25 октября
Поголовье татарских лошадей в Татарстане выросл...
Новости Татарстана
2 часа назад

Поголовье татарских лошадей в Татарстане выросло до 1260