Брокеры обновили стратегии из-за геополитики и топливного кризиса

Российские брокеры пересматривают инвестиционные стратегии. «Т-инвестиции» обновили подход на 2026 год, БКС и «Цифра брокер» — до конца текущего года. Инвесторам в текущих условиях рекомендуют быть консервативнее и делать ставку на защитные инструменты.

Причинами таких решений стали усиление геополитических рисков, которые повышают инфляционное давление, влияют на бюджет и ставки, а также топливный кризис, поставивший на паузу снижение ключевой ставки ЦБ.

УК «Альфа-капитал» также намерена обновить стратегию на 2026 год в рамках стандартной практики, сообщил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка компании Александр Джиоев.