В Татарстане подготовили проект программы развития коневодства

В Татарстане решили системно заняться коневодством. На ближайшие пять лет, с 2027 по 2031 год, разработали региональную программу. О планах на пресс-конференции сообщил замминистра Гелюс Баязитов.

Программа нацелена на рост поголовья лошадей и объемов продукции коневодства. Также планируется улучшить племенные качества животных. Отдельный пункт — создание центра национальных культур, который будет связан с традициями коневодства.

Государство готово помогать деньгами. Компенсации предусмотрены на покупку кобыл разных пород, а также на строительство и ремонт конюшен. Участвовать в проекте смогут как крупные сельхозпроизводители, так и небольшие фермерские хозяйства — условия едины для всех.