Сколько стоит татарская лошадь — названа цена

Лошадь татарской породы обойдётся в 200–250 тысяч рублей. Но это только цена самой особи — содержание добавит немало. Цифру на пресс-конференции в «Татар-информе» озвучил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов.

«Породу возрождали долгие годы селекции. У неё особый окрас — соловый. На рассвете такие лошади сверкают золотым блеском», — отметил он.

За 2025 год поголовье татарских лошадей выросло на 200 голов и достигло 1,2 тысячи. Всего в республике сейчас больше 30 тысяч лошадей.