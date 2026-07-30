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Поголовье татарских лошадей в Татарстане выросло до 1260

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Численность татарских лошадей в Татарстане выро...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За прошлый год численность лошадей татарской породы в республике увеличилась на 200 голов — теперь их 1260. Такие данные привёл замминистра сельского хозяйства Татарстана Гелюс Баязитов.

Татарская лошадь — аборигенная порода, которая когда-то была на грани исчезновения. Но сейчас её поголовье постепенно восстанавливается. Рост на 200 голов за год — хороший знак для сохранения уникальной генетики.

Породу разводят в нескольких хозяйствах республики. В планах — дальнейшее увеличение численности и популяризация татарской лошади за пределами региона.

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