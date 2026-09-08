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Диакон объяснил, допускает ли Церковь разводы

Анастасия Шарова Автор статьи
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Диакон Андрей сообщил, что в православии развод рассматривают как исключительную меру, к которой супруги могут прийти только при серьезных обстоятельствах, пишет Новосвят.

По церковному пониманию, брак является вечным союзом мужчины и женщины, освященным Богом. Поэтому его расторжение не считают обычным решением и не воспринимают как желательный выход из семейного кризиса.

При этом священнослужитель отметил, что в жизни бывают ситуации, когда сохранить семью уже невозможно. В таких случаях вопрос о разводе рассматривают отдельно, с учетом всех обстоятельств.

Среди причин, при которых расторжение брака может быть допустимо, диакон Андрей назвал супружескую измену, переход одного из супругов в другую веру и другие тяжелые основания.

Он подчеркнул, что развод нельзя сводить только к юридическому оформлению. По его словам, это серьезное испытание не только для мужа и жены, но и для их детей.

Перед таким шагом супругам важно внимательно оценить происходящее, обратиться за советом к священнику и постараться сохранить семью, если такая возможность еще остается. Также диакон Андрей отметил, что Церковь не отвергает разведенных людей. Она призывает их к покаянию и началу новой жизни.

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