Российский стратостат передал видео 2K по 5G с высоты 17 км
Устойчивый 5G-канал между земной инфраструктурой и стратосферным аппаратом впервые заработал в России. Беспилотный стратостат, находившийся на высоте 17 км, более 80 минут передавал на Землю видеопоток 2K.
Испытание прошло в рамках проекта «Барраж». Его ключевой элемент — стратостат «Барраж-1», который поднимается до 20 км и несет до 100 кг полезной нагрузки. В ФПИ эксперимент называют подтверждением возможности создавать гибридные мобильные сети, где стратосферные аппараты работают как псевдоспутники.
Такой подход пригодится в регионах, где строить плотную сеть базовых станций сложно или экономически невыгодно. Стратосферные платформы находятся значительно ближе к поверхности Земли, чем орбитальные спутники, но при этом способны покрывать большую территорию.
В проекте также отрабатывают стандарт 5G NTN (Non-Terrestrial Networks). Его планируют использовать для передачи пользовательских данных и для каналов контроля и управления беспилотными аппаратами в стратосфере. Об эксперименте сообщает IXBT News, а также портал RUNET.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец