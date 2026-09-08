Российский стратостат передал видео 2K по 5G с высоты 17 км

Устойчивый 5G-канал между земной инфраструктурой и стратосферным аппаратом впервые заработал в России. Беспилотный стратостат, находившийся на высоте 17 км, более 80 минут передавал на Землю видеопоток 2K.

Испытание прошло в рамках проекта «Барраж». Его ключевой элемент — стратостат «Барраж-1», который поднимается до 20 км и несет до 100 кг полезной нагрузки. В ФПИ эксперимент называют подтверждением возможности создавать гибридные мобильные сети, где стратосферные аппараты работают как псевдоспутники.

Такой подход пригодится в регионах, где строить плотную сеть базовых станций сложно или экономически невыгодно. Стратосферные платформы находятся значительно ближе к поверхности Земли, чем орбитальные спутники, но при этом способны покрывать большую территорию.

В проекте также отрабатывают стандарт 5G NTN (Non-Terrestrial Networks). Его планируют использовать для передачи пользовательских данных и для каналов контроля и управления беспилотными аппаратами в стратосфере. Об эксперименте сообщает IXBT News, а также портал RUNET.