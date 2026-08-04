Криминал

Рассчитывая получить приз, жительница Казани потеряла 60 тысяч рублей

Служба новостей Автор статьи
19-летняя казанка перевела мошенникам более 60 ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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19-летняя жительница Казани перевела мошенникам более 60 тысяч рублей, поверив в онлайн-розыгрыш, о котором прочитала в мессенджере. Аферисты пообещали девушке крупный выигрыш, но для его получения требовали переводить небольшие суммы — от одной до пяти тысяч рублей.

Когда казанка выполнила все условия и оплатила «налог» за приз, мошенники удалили переписку и исчезли. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В УМВД Казани напоминают: сообщениям о внезапных выигрышах в соцсетях и мессенджерах верить нельзя. И уж точно не стоит переводить деньги незнакомцам.

Ранее в Татарстане суд обязал дроппера вернуть 800 тысяч рублей, похищенных у челнинской пенсионерки — аферисты представлялись сотрудниками ФСБ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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