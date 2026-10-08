Телефон знает, где вы были неделю назад: где посмотреть сохраненную историю перемещений и кто ее ведет
ПроКазань
Смартфон может помнить места, которые вы посещали несколько дней или даже месяцев назад. Но единого секретного журнала, куда телефон записывает каждый шаг владельца, обычно нет.
Историю могут вести разные сервисы: например, Google Maps при включенной «Хронологии», отдельные приложения с доступом к геопозиции, а на iPhone существует системный раздел со значимыми геопозициями.
На Android проверьте Google Maps
Если в аккаунте Google включена «Хронология», Google Maps может сохранять посещенные места и маршруты. Откройте приложение, нажмите на фотографию профиля и найдите раздел «Хронология».
Там можно выбрать конкретную дату и посмотреть сохраненные сведения. Наличие и полнота истории зависят от настроек аккаунта и того, была ли функция включена в нужный период.
Важно: современные версии «Хронологии» Google Maps могут хранить данные непосредственно на устройстве, поэтому отсутствие маршрута на другом телефоне еще не означает, что история никогда не велась.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы начал не с полного отключения геолокации, а с проверки разрешений. Навигации доступ к местоположению нужен постоянно, а приложению, которым вы пользуетесь раз в месяц, фоновый доступ может быть совершенно ни к чему».
На iPhone есть «Значимые геопозиции»
В iOS можно проверить системные службы геолокации. В настройках конфиденциальности и геолокации находится раздел системных служб, где доступна функция «Значимые геопозиции». Названия и расположение пунктов могут немного меняться между версиями iOS.
Это не аналог подробной карты всех передвижений за каждый день. Система использует сведения о значимых местах для персонализированных функций устройства.
Посмотрите, какие приложения следят за геопозицией
И на Android, и на iPhone можно проверить разрешения приложений на местоположение. Особое внимание стоит обратить на программы, которым разрешен доступ к геопозиции постоянно или в фоновом режиме.
Если приложению местоположение необходимо только во время работы, можно выбрать соответствующий вариант доступа. Полностью отключать геолокацию ради приватности необязательно: это может нарушить работу навигации, поиска потерянного устройства и других полезных функций.
Если хочется узнать, что смартфон действительно запомнил о поездке недельной давности, сначала проверьте «Хронологию» Google Maps и системные настройки геолокации. А затем — список приложений, которым разрешено получать местоположение в фоне.
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