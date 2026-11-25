В районном центре Тюлячи Республики Татарстан состоялась церемония установки памятного камня в честь начала строительства Исламского национального центра «Ханская мечеть». Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Событие приурочено к 24 ноября. Перед собравшимися выступил вице-премьер Татарстана, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, который поздравил жителей района и мусульманскую общественность с началом возведения центра. Он также отметил широкие возможности для религиозного образования в республике и дал высокую оценку работе ДУМ РТ и муфтия Камиля хазрата Самигуллина.

Будущий комплекс возведут по образу древней Соборной мечети Великого Болгара XIII века. Стены планируется облицевать натуральным песчаником в древнебулгарском стиле. Главный молельный зал рассчитан на 700 человек, высота минарета превысит 32 метра. При мечети откроется центр подготовки татарских хафизов, где будут изучать арабский и старотатарский языки, а также работать с рукописями татарских богословов.

В состав комплекса, помимо мечети с минаретом и административно-научного корпуса, войдут хозяйственный блок, дженазахана, детская площадка и автостоянка на 100 мест. Тюлячинское землячество «Якташлар» планирует обустроить на территории родник.