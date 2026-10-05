Телефон перестал запоминать пароли: почему привычное автозаполнение внезапно пропадает

Еще недавно смартфон сам предлагал логин и пароль при входе на сайт или в приложение, а теперь поля остаются пустыми. Иногда исчезает даже предложение сохранить новый пароль после авторизации.

Это не обязательно означает, что сохраненные данные удалились. Чаще меняется служба автозаполнения, отключается менеджер паролей или приложение перестает получать от системы сохраненные учетные данные.

Проверьте службу автозаполнения

На Android за подстановку паролей может отвечать Google или другой выбранный менеджер паролей. После обновления, установки стороннего сервиса или изменения настроек используемая служба автозаполнения могла смениться.

Откройте системные настройки и найдите параметры паролей или автозаполнения. Названия разделов отличаются в зависимости от версии Android и производителя смартфона. Проверьте, какой сервис выбран основным.

На iPhone стоит проверить настройки автозаполнения и паролей. Если нужный источник отключен, сохраненные данные могут остаться в хранилище, но перестать автоматически предлагаться при входе.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы сначала открыл сам менеджер паролей и проверил, сохранилась ли там нужная учетная запись. Если логин и пароль на месте, удалять их и создавать заново не нужно — сначала стоит восстановить работу автозаполнения».

Проблема может быть только в одном приложении

Если пароли подставляются на сайтах, но не появляются в конкретной программе, общая функция смартфона, скорее всего, работает. Некоторые приложения используют собственные формы входа или могут некорректно взаимодействовать с системным автозаполнением.

Для проверки попробуйте открыть другой знакомый сайт или приложение, где пароль уже был сохранен.

Не очищайте хранилище паролей

При попытке исправить проблему не стоит сразу удалять данные менеджера паролей, выходить из основной учетной записи или сбрасывать смартфон. Сначала убедитесь, что сохраненные записи действительно существуют и включена нужная служба автозаполнения.

Если функция пропала после обновления, перезагрузите телефон и проверьте системные обновления. Когда проблема возникает только в одном приложении, причина может быть именно в нем, а не в хранилище паролей смартфона.

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