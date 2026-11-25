Перенесённый во время беременности сахарный диабет способен повлиять на здоровье женщины даже спустя несколько лет после рождения ребёнка. Американские исследователи выяснили, что у таких пациенток значительно возрастает вероятность развития диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на научный обзор, опубликованный в журнале «Обзоры по эндокринологии».

Специалисты изучили результаты ранее проведённых исследований, посвящённых гестационному диабету. Так называют нарушение углеводного обмена, впервые выявленное во время беременности.

Хотя после родов уровень сахара в крови у многих женщин возвращается к нормальным значениям, последствия перенесённого заболевания могут сохраняться продолжительное время.

Риск диабета второго типа возрастает в несколько раз

Анализ научных данных показал, что у женщин с гестационным диабетом в анамнезе вероятность развития диабета второго типа примерно в семь-десять раз выше, чем у тех, кто не сталкивался с этим осложнением беременности.

Особое внимание исследователи обратили на период от трёх до шести лет после рождения ребёнка. Именно в это время риск возникновения заболевания считается наиболее высоким.

Помимо нарушений углеводного обмена, у женщин повышается вероятность развития артериальной гипертонии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Авторы обзора подчёркивают, что нормализация уровня глюкозы после родов не означает полного исчезновения рисков для здоровья.

Как гестационный диабет может повлиять на ребёнка

Учёные также рассмотрели возможные отдалённые последствия повышенного уровня сахара в крови матери для её детей.

Согласно изученным исследованиям, у детей, подвергавшихся воздействию повышенной концентрации глюкозы во внутриутробном периоде, чаще выявляются избыточная масса тела и нарушения обмена веществ.

Однако специалисты предостерегают от однозначных выводов о причинах таких изменений.

На здоровье ребёнка могут влиять наследственность, особенности питания в семье, образ жизни и другие факторы.

Поэтому исследователи считают необходимым продолжать изучение того, какую роль играет непосредственно гестационный диабет, а какую — общие генетические и семейные особенности.

Изменение образа жизни помогает снизить риск заболевания

В научном обзоре отдельно рассматриваются способы профилактики диабета второго типа у женщин, перенёсших гестационный диабет.

Одним из наиболее значимых направлений исследователи называют поддержание нормальной массы тела, регулярную физическую активность и сбалансированное питание.

В частности, авторы обратились к результатам исследования с участием 1180 женщин, ранее столкнувшихся с гестационным диабетом.

Участницы, получавшие индивидуальные рекомендации по питанию, движению и контролю веса, заметно реже заболевали диабетом второго типа.

За средний период наблюдения продолжительностью четыре с половиной года частота новых случаев заболевания в этой группе оказалась на 46% ниже, чем среди женщин, получавших обычную медицинскую помощь.

Исследователи также отметили возможную пользу грудного вскармливания для обмена веществ матери и ребёнка.

Когда необходимо проверять уровень сахара после родов

Авторы обзора рекомендуют женщинам, перенёсшим гестационный диабет, не прекращать наблюдение за состоянием здоровья после рождения ребёнка.

Первое обследование углеводного обмена рекомендуется пройти через 4–12 недель после родов.

В дальнейшем проверять уровень глюкозы следует регулярно, как правило, каждые один-три года.

Такой подход помогает своевременно обнаруживать нарушения и принимать меры для уменьшения вероятности хронических заболеваний.

При этом повышенный риск не означает, что диабет второго типа обязательно разовьётся у каждой женщины, перенёсшей гестационный диабет.

Исследователи подчёркивают, что своевременное наблюдение и профилактические меры позволяют существенно улучшить долгосрочные перспективы здоровья матери.

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