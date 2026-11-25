Мадридский «Реал» одержал крупную победу над нидерландским ПСВ в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась 24 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. Все свои мячи испанская команда забила после перерыва. Об этом сообщает официальный сайт мадридского «Реала».

Первый тайм сложился для футболистов Жозе Моуринью непросто. Гости сумели открыть счёт и уйти на перерыв, сохранив минимальное преимущество.

На 32-й минуте нападающий ПСВ Иван Перишич реализовал пенальти, выведя свою команду вперёд.

Однако во второй половине встречи мадридцы полностью изменили ход противостояния.

Как «Реал» забил пять мячей

Сразу после перерыва хозяева усилили давление на оборону соперника. Уже на 50-й минуте Федерико Вальверде восстановил равенство.

Спустя десять минут Джуд Беллингем вывел испанский клуб вперёд, отправив мяч в ворота дальним ударом.

На 64-й минуте преимущество «Реала» увеличил Килиан Мбаппе. Французский нападающий отличился после передачи Арды Гюлера.

Ближе к завершению встречи Мбаппе оформил дубль. Второй гол он забил на 84-й минуте.

Окончательный результат установил Винисиус Жуниор, поразивший ворота ПСВ на 87-й минуте.

Таким образом, мадридский клуб ответил на единственный пропущенный мяч пятью голами и добился уверенной победы.

Победная серия достигла десяти матчей

Успех в противостоянии с ПСВ стал для «Реала» десятой победой подряд во всех официальных соревнованиях.

До этой встречи команда Жозе Моуринью выиграла шесть матчей чемпионата Испании и три встречи Лиги чемпионов.

После пяти туров главного европейского клубного турнира мадридцы набрали максимальные 15 очков.

Победа над ПСВ также позволила повторить достижение 2022 года, когда испанская команда под руководством Карло Анчелотти демонстрировала продолжительную серию успешных выступлений.

Нынешние десять побед подряд стали для «Реала» лучшим результатом за последние четыре года.

Когда мадридцы проведут следующий матч

Следующая встреча «Реала» запланирована на 28 ноября.

В рамках 14-го тура чемпионата Испании команда примет «Алавес» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Для футболистов Жозе Моуринью этот матч станет возможностью продолжить победную серию, начавшуюся ещё до встречи с нидерландским клубом.

При этом результат предстоящей игры пока неизвестен.

Крупная победа над ПСВ укрепила положение мадридцев в Лиге чемпионов и позволила команде сохранить успешную серию выступлений в текущем сезоне.

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