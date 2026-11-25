За первые десять месяцев 2026 года в Россию ввезли 368,4 тысячи легковых автомобилей старше трёх лет. Это примерно на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При общем сокращении поставок интерес покупателей к машинам с правым рулём продолжает расти, тогда как ввоз леворульных автомобилей заметно снизился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

По подсчётам эксперта, за январь — октябрь в страну поступили 218,2 тысячи подержанных автомобилей с правым расположением руля. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объём поставок увеличился на 19,2%.

Совершенно другая ситуация сложилась в сегменте леворульных машин. Их импорт сократился на 24,8%, составив 150,2 тысячи автомобилей.

Таким образом, машины с правым рулём обеспечили почти 60% всего ввоза подержанных легковых автомобилей.

Какие праворульные автомобили чаще всего привозят в Россию

Основным направлением поставок машин с правым рулём остаётся Япония.

Наиболее востребованной маркой среди импортируемых автомобилей стала «Тойота». На неё приходится 33,2% поставок.

Вторую позицию занимает «Хонда», доля которой составляет 29,6%.

Следом расположились «Сузуки» с показателем 9,3%, «Мазда» с 5,3% и «Фольксваген» с 3,9%.

В совокупности две ведущие японские марки обеспечивают более 62% ввоза праворульных машин.

Статистика показывает, что именно этот сегмент поддерживает общий объём поставок автомобилей с пробегом на фоне сокращения импорта из других направлений.

Какие марки лидируют среди леворульных машин

В сегменте автомобилей с левым расположением руля распределение отличается.

Первое место занимает «Фольксваген», на который приходится 20% ввоза.

На втором месте находится «Ауди» с долей 9%, а третью строчку занимает «Киа» с показателем 8,5%.

Также в пятёрку наиболее распространённых марок вошли «БМВ» — 7,7% и «Хёндэ» — 7,4%.

При этом общее количество импортированных леворульных автомобилей оказалось почти на четверть меньше прошлогоднего уровня.

Из каких стран стали привозить меньше машин

Сергей Целиков обратил внимание на изменения в географии поставок.

Значительное сокращение импорта подержанных автомобилей зафиксировано из Южной Кореи и Белоруссии.

Одновременно продолжает увеличиваться количество машин, поступающих из Китая.

Таким образом, структура российского автомобильного импорта постепенно меняется. На фоне снижения поставок по одним направлениям другие сохраняют положительную динамику.

Что будет с импортом до конца года

Аналитик предполагает, что по итогам всего 2026 года сокращение ввоза подержанных автомобилей окажется заметнее, чем за январь — октябрь.

Причиной такого прогноза стала высокая сравнительная база прошлого года.

По словам Целикова, четвёртый квартал 2025 года отличался рекордными объёмами поставок машин с пробегом.

Поэтому повторить аналогичные показатели в последние месяцы нынешнего года будет непросто.

В опубликованном прогнозе эксперт допустил снижение годового импорта на 6–10%.

При этом речь идёт об оценке возможного результата, а не об окончательных показателях.

Итоги первых десяти месяцев свидетельствуют о разнонаправленных изменениях автомобильного рынка: поставки праворульных машин увеличиваются, но этого роста пока недостаточно, чтобы полностью компенсировать сокращение ввоза автомобилей с левым рулём.

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