Эксперт Целиков: ввоз праворульных авто с пробегом в РФ вырос на 19,2%
За первые десять месяцев 2026 года в Россию ввезли 368,4 тысячи легковых автомобилей старше трёх лет. Это примерно на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При общем сокращении поставок интерес покупателей к машинам с правым рулём продолжает расти, тогда как ввоз леворульных автомобилей заметно снизился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.
По подсчётам эксперта, за январь — октябрь в страну поступили 218,2 тысячи подержанных автомобилей с правым расположением руля. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объём поставок увеличился на 19,2%.
Совершенно другая ситуация сложилась в сегменте леворульных машин. Их импорт сократился на 24,8%, составив 150,2 тысячи автомобилей.
Таким образом, машины с правым рулём обеспечили почти 60% всего ввоза подержанных легковых автомобилей.
Какие праворульные автомобили чаще всего привозят в Россию
Основным направлением поставок машин с правым рулём остаётся Япония.
Наиболее востребованной маркой среди импортируемых автомобилей стала «Тойота». На неё приходится 33,2% поставок.
Вторую позицию занимает «Хонда», доля которой составляет 29,6%.
Следом расположились «Сузуки» с показателем 9,3%, «Мазда» с 5,3% и «Фольксваген» с 3,9%.
В совокупности две ведущие японские марки обеспечивают более 62% ввоза праворульных машин.
Статистика показывает, что именно этот сегмент поддерживает общий объём поставок автомобилей с пробегом на фоне сокращения импорта из других направлений.
Какие марки лидируют среди леворульных машин
В сегменте автомобилей с левым расположением руля распределение отличается.
Первое место занимает «Фольксваген», на который приходится 20% ввоза.
На втором месте находится «Ауди» с долей 9%, а третью строчку занимает «Киа» с показателем 8,5%.
Также в пятёрку наиболее распространённых марок вошли «БМВ» — 7,7% и «Хёндэ» — 7,4%.
При этом общее количество импортированных леворульных автомобилей оказалось почти на четверть меньше прошлогоднего уровня.
Из каких стран стали привозить меньше машин
Сергей Целиков обратил внимание на изменения в географии поставок.
Значительное сокращение импорта подержанных автомобилей зафиксировано из Южной Кореи и Белоруссии.
Одновременно продолжает увеличиваться количество машин, поступающих из Китая.
Таким образом, структура российского автомобильного импорта постепенно меняется. На фоне снижения поставок по одним направлениям другие сохраняют положительную динамику.
Что будет с импортом до конца года
Аналитик предполагает, что по итогам всего 2026 года сокращение ввоза подержанных автомобилей окажется заметнее, чем за январь — октябрь.
Причиной такого прогноза стала высокая сравнительная база прошлого года.
По словам Целикова, четвёртый квартал 2025 года отличался рекордными объёмами поставок машин с пробегом.
Поэтому повторить аналогичные показатели в последние месяцы нынешнего года будет непросто.
В опубликованном прогнозе эксперт допустил снижение годового импорта на 6–10%.
При этом речь идёт об оценке возможного результата, а не об окончательных показателях.
Итоги первых десяти месяцев свидетельствуют о разнонаправленных изменениях автомобильного рынка: поставки праворульных машин увеличиваются, но этого роста пока недостаточно, чтобы полностью компенсировать сокращение ввоза автомобилей с левым рулём.
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