В Татарстане полностью завершили противопожарное обустройство лесов. Итоги работ подвели в Министерстве лесного хозяйства республики. Все запланированные мероприятия выполнены полностью. Работы проводились в составе федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Противопожарное обустройство — это комплекс мер: минерализованные полосы, противопожарные разрывы, ремонт дорог для проезда техники. Минерализованные полосы — это вспаханные полосы земли, которые останавливают распространение низового огня. Противопожарные разрывы — это просеки, разделяющие лес на участки. Ремонт дорог нужен для проезда пожарной техники.