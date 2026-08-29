Новости Татарстана

В Татарстане полностью завершили противопожарное обустройство лесов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане завершили противопожарное обустрой...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане полностью завершили противопожарное обустройство лесов. Итоги работ подвели в Министерстве лесного хозяйства республики. Все запланированные мероприятия выполнены полностью. Работы проводились в составе федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Противопожарное обустройство — это комплекс мер: минерализованные полосы, противопожарные разрывы, ремонт дорог для проезда техники. Минерализованные полосы — это вспаханные полосы земли, которые останавливают распространение низового огня. Противопожарные разрывы — это просеки, разделяющие лес на участки. Ремонт дорог нужен для проезда пожарной техники.

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