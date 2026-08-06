Технологии

Sony подтвердила отказ от выпуска дисков PlayStation к 2028 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Sony официально подтвердила, что намерена прекратить выпуск дисков для PlayStation к 2028 году, несмотря на недовольство пользователей. Как сообщает App2Top, это заявление сделано спустя месяц обсуждений. Отказ от физических носителей может заметно ударить по доходам специализированных игровых магазинов Петербурга.

Для крупных сетей и магазинов электроники ситуация менее критична: в «Ситилинке» пояснили, что диски занимают около 1% оборота направления «Игровые консоли». Цены на них выросли из-за параллельного импорта. В то же время руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» «М.Видео» Сергей Мезин считает, что для специализированных точек продажа дисков часто остаётся основой бизнеса, и прекращение выпуска физических изданий фактически означает стагнацию сегмента и уход многих компаний с рынка.

Основатель Центра игровых и киберспортивных коммуникаций Ярослав Мешалкин добавляет: модель таких магазинов держалась на новых дисках, перепродаже б/у и трейд-ин, что для PlayStation исчезает. Он прогнозирует краткосрочный рост цен на ограниченные тиражи и топовые эксклюзивы, а ликвидные позиции на российском вторичном рынке к 2028–2029 годам могут подорожать в 2–4 раза. Для российских покупателей отказ от дисков особенно чувствителен: PS Store в России не работает с 2022 года, и диски оставались единственным легальным способом покупать игры; после 2028 года новинки будут доступны только через зарубежные аккаунты и посредников.

В «М.Видео» ожидают, что рынок разделится на массовые и коллекционные издания, а также появятся полностью автономные физические издания, не требующие подключения к интернету для запуска. По данным Wildberries, в Петербурге лидером остаётся PlayStation 5: за первое полугодие оборот консолей Sony вырос более чем на 600%, средний чек составил 43 100 рублей. Чаще всего покупают GTA 5, Minecraft, Ghost of Yotei, футбольный FC 26, второй Red Dead Redemption и Spider Man.

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