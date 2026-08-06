71-летняя жительница РТ отдала более 2 млн рублей запугавшим ее мошенникам

В Лениногорске пенсионерка отдала мошенникам более двух миллионов рублей. Схема была классической: сначала позвонил лжесотрудник ПФР, выманил код из СМС и получил доступ к аккаунту на «Госуслугах». Затем в дело вступил лжесотрудник ФСБ, который запугал женщину историей о предотвращенном переводе денег террористам и пригрозил уголовным преследованием.

Под давлением 71-летняя женщина обналичила сбережения и передала их курьеру «для проверки». Но на этом аферисты не остановились: потребовали еще 300 тысяч рублей, придумав историю про «невидимые чернила» на купюрах и продажу квартиры сына. Женщина перевела и эту сумму, после чего злоумышленники перестали выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает мошенников и их курьеров.