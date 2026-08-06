Технологии

Honor MagicPad 4: самый тонкий 12,3-дюймовый планшет с клавиатурой и стилусом в комплекте

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Honor MagicPad 4 вышел на российский рынок с рекордно тонким для своего класса корпусом: при диагонали 12,3 дюйма толщина составляет 4,8 мм, габариты — 273,4×178,8×4,8 мм, вес — 450 граммов. Устройство получило OLED-экран с частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 2400 нит, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 и аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч. В официальной рознице планшет стоит 99 999 ₽, причём в комплект входят клавиатура и стилус Magic Pencil 4s.

Дисплей с разрешением 3000×1920 пикселей и соотношением сторон 3:2 обеспечивает плотность 290 ppi и охват DCI-P3 около 93%. По данным обзора Ferra.ru, экран почти без рамок и отлично подходит для работы с текстом и графикой. Внутри установлен трёхнанометровый Snapdragon 8 Gen 5 с графикой Adreno 829, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.0 объёмом 256 или 512 ГБ, слота для карты памяти нет. Планшет работает на Android 16 с оболочкой MagicOS 10, оснащён основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 9 Мп, поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, но лишён NFC.

В отличие от многих конкурентов, Honor кладёт в коробку чехол-клавиатуру и стилус с 4096 уровнями нажатия. Клавиатура подключается магнитом, работает через PC Mode с оконным интерфейсом, но не имеет подсветки. Ёмкость аккумулятора 10 100 мАч обеспечивает рабочий день при смешанном использовании, зарядка — 66 Вт. Планшет также умеет заряжать другие устройства с мощностью 5 Вт.

Авторы обзора отмечают, что MagicPad 4 выглядит сбалансированнее HUAWEI MatePad Pro 13.2 и Apple iPad Air (M3) 5G по совокупности возможностей за свою цену. При этом в «серой» рознице его можно найти примерно за 60 тысяч рублей. Основные минусы — отсутствие подсветки клавиатуры, камеры без выдающихся фотоспособностей и не самая быстрая зарядка.

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