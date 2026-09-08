Smart Engines запустила в MAX мини-приложение для оформления кредитов

Российский разработчик Smart Engines объявил о запуске мини-приложения в мессенджере MAX для оформления кредитов. В пресс-службе компании подтвердили эту информацию, о ней также сообщает издание «Вести».

Платформа, встроенная в сервис, распознаёт удостоверения личности, находит признаки мошенничества в документах и передаёт структурированные данные в корпоративные системы. Приложение в реальном времени определяет тип документа, обрабатывает таблицы, печатный и рукописный текст, подписи и печати. Кроме того, сервис находит признаки цифрового вмешательства, которые могли возникнуть после обработки искусственным интеллектом или фоторедакторами.

В компании заявили, что созданное решение даёт банкам возможность разворачивать в MAX полноценные сервисы кредитования, страхования и сделок. Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал о планах ведомства использовать MAX при посадке пассажиров на самолёты и поезда.