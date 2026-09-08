Технологии

Smart Engines запустила в MAX мини-приложение для оформления кредитов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Российский разработчик Smart Engines объявил о запуске мини-приложения в мессенджере MAX для оформления кредитов. В пресс-службе компании подтвердили эту информацию, о ней также сообщает издание «Вести».

Платформа, встроенная в сервис, распознаёт удостоверения личности, находит признаки мошенничества в документах и передаёт структурированные данные в корпоративные системы. Приложение в реальном времени определяет тип документа, обрабатывает таблицы, печатный и рукописный текст, подписи и печати. Кроме того, сервис находит признаки цифрового вмешательства, которые могли возникнуть после обработки искусственным интеллектом или фоторедакторами.

В компании заявили, что созданное решение даёт банкам возможность разворачивать в MAX полноценные сервисы кредитования, страхования и сделок. Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал о планах ведомства использовать MAX при посадке пассажиров на самолёты и поезда.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Полезное

16 минут назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке

эффективный способ.избавления от.борщевика

Не у нас

22 часа назад

Валютный шторм: почему доллар вырос на 22% и что с ним будет дальше

Гид по Казани

2 дня назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

обучение видеомонтажу в Челябинске

Не у нас

15 часов назад

«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии

Кулинария

день назад

Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак

Кулинария

день назад

Куриные крылышки получаются румяными без фритюра: какая одна мелочь перед духовкой помогает корочке

Кулинария

день назад

Гречка осталась со вчера: добавляю фарш и отправляю в духовку — гарнир превращается в новое блюдо

Кулинария

21 час назад

Рис после закипания больше не перемешиваю: как простое изменение заметно влияет на готовую крупу
Технологии
3 часа назад

HUAWEI Watch GT 7 и GT 7 Pro поступили в продажу в России

HUAWEI начала продажи умных часов Watch GT 7 и ...

Кулинария

минуту назад

Соду гасят уксусом прямо над тестом: почему старая привычка может работать совсем не так, как кажется

Не у нас

2 минуты назад

Российский теннисист Хачанов прошел в 1/4 финала Открытого чемпионата США

Не у нас

3 минуты назад

Эксперт счёл необходимым туристический сбор в России

Не у нас

4 минуты назад

Страховщики сравнили цену ремонта электрокаров, гибридов и авто с ДВС
Карельский и алтайский языки теперь можно перев...
Технологии
4 часа назад

Карельский и алтайский языки теперь можно переводить онлайн

Не у нас

5 минут назад

Астрономы ведут борьбу за тайну скрытого за Млечным Путем аттрактора

Не у нас

час назад

В кете, зашедшей на нерест в реки Долинского района, нашли паразитов

Не у нас

час назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов
Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помога...
Интересное в Казани
4 дня назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году