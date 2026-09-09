Технологии

Складной iPhone Duo, по прогнозам, будет стоить от 2000 долларов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На осенней презентации 9 сентября Apple, как ожидается, покажет сразу несколько смартфонов, включая первый складной. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, модель получит название iPhone Duo и будет стоить в минимальной комплектации 2000 долларов, а за версию с 2 терабайтами памяти придется заплатить 3000 долларов. В России цены объявят только после анонса.

Мероприятие Surprise and Shine начнется в 20:00 мск, трансляция будет доступна на YouTube, в Apple TV и на сайте компании. Оно станет первым крупным выходом гендиректора Джона Тернуса. Вместе с iPhone на сцене ожидаются Apple Watch и AirPods 5, а обычный iPhone 18, iPhone Air 2 и iPhone 18e, предположительно, отложат до весны 2027 года.

Складной аппарат, по слухам, получит книжный корпус: экраны примерно 5,5 и 7,8 дюйма. Толщина в сложенном виде составит около 9 мм, в разложенном — 4,5 мм, материалы — титан. Инсайдеры утверждают, что вместо Face ID здесь будет Touch ID, а цвета ограничатся белым и почти черным индиго. Линейке приписывают процессор A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и батарею на 5500 мА·ч.

iPhone 18 Pro в США будет стоить от 1200 долларов, что на 100 дороже прошлогодней базовой версии; общее подорожание в зависимости от памяти может составить 100–300 долларов. В России, по предварительным прогнозам, в первые недели после старта цены будут начинаться от 150 тысяч рублей. Ожидается, что предзаказы откроются 12 сентября, продажи новых Pro начнутся 18 сентября, а складная модель появится в октябре.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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