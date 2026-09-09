Улица Серова в Казани получила полностью обновленный бульвар «Ярдэм»

В Казани завершили благоустройство бульвара «Ярдэм» на улице Серова — работы продолжались с 2023 года и прошли в четыре этапа. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Татарстана, уточнив, что общий лимит финансирования составил 783,8 млн рублей.

В финальной очереди вокруг водоема смонтировали деревянный настил со смотровыми площадками и объединили веломаршрут, по которому смогут передвигаться маломобильные жители. У входа со стороны улицы Восход появилась скамья-стела с логотипом и вечерней подсветкой, а в центральной части установили тактильный мнемостенд.

Началу работ предшествовали сложности: из-за торфяных грунтов дорожные конструкции укрепили сваями, проложили ливневую канализацию и залили дорожки. В 2024 году обустроили западную часть у мечети «Ярдэм» с детскими и спортивными площадками, сенсорным садом и павильоном с туалетом. В 2025-м настала очередь центральной зоны — здесь сделали лесную зону, площадку для занятий жестовым языком, буккроссинг, общественный огород и игровой водный комплекс.

Особое внимание уделили доступности для незрячих и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: рельефная брусчатка служит ориентиром, в прогулочных зонах установлены поручни. На территории высадили 189 деревьев, 3 120 кустарников и 13 тысяч многолетних цветов, организовали 80 парковочных мест, включая места для инвалидов. В павильоне с лекторием и пунктом «Доброй Казани» предусмотрели прокат адаптированных велосипедов для детей с церебральным параличом. Первая очередь благоустройства выполнялась по программе развития общественных пространств Татарстана, а остальные этапы вошли в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».