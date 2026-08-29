Энергосистема Сибири способна обеспечить сеть дата-центров мощностью до 200 МВт

Энергосистема Восточной Сибири способна обеспечить электричеством несколько центров обработки данных (ЦОД) с предельной электрической мощностью до 200 МВт каждый и объединить их ресурсы в единую сеть. Такие возможности зафиксированы в материалах Института экономики роста им. П. А. Столыпина, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

В качестве базового объекта эксперты рассмотрели ЦОД в Иркутской области с предельной электрической мощностью 200 МВт. Он предполагает размещение около 3,8 тыс. стоек, соответствует уровню надежности Tier III, а показатель энергоэффективности PUE не выше 1,3. Вычислительная мощность оборудования может достигать 40 кВт на стойку.

По данным исследования, в 2024 году регионы Сибири производили 19% российской электроэнергии при доле населения 11,3% от общероссийской. Профицит объединенной энергосистемы Сибири оценивался в 13,6 млрд кВт·ч при совокупном потреблении 237,6 млрд кВт·ч. Наличие свободных мощностей эксперты связывают с опережающим развитием сибирской энергетики в советский период, когда мощности создавались для крупных промышленных комплексов, часть которых не была достроена или не вышла на плановое потребление.

Как отмечается в материалах, каскад ГЭС Енисея и Ангары способен обеспечить электроэнергией даже весь прирост мощностей дата-центров во всей стране. Дополнительным резервом названы сибирские угольные электростанции с относительно невысоким уровнем использования мощности, расположенные вблизи источников топлива. Реализация такого проекта и его масштабирование могут дать синергию, повысив эффективность всей отрасли хранения и обработки данных.