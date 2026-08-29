Экономика

Энергосистема Сибири способна обеспечить сеть дата-центров мощностью до 200 МВт

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Энергосистема Восточной Сибири способна обеспеч...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Энергосистема Восточной Сибири способна обеспечить электричеством несколько центров обработки данных (ЦОД) с предельной электрической мощностью до 200 МВт каждый и объединить их ресурсы в единую сеть. Такие возможности зафиксированы в материалах Института экономики роста им. П. А. Столыпина, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

В качестве базового объекта эксперты рассмотрели ЦОД в Иркутской области с предельной электрической мощностью 200 МВт. Он предполагает размещение около 3,8 тыс. стоек, соответствует уровню надежности Tier III, а показатель энергоэффективности PUE не выше 1,3. Вычислительная мощность оборудования может достигать 40 кВт на стойку.

По данным исследования, в 2024 году регионы Сибири производили 19% российской электроэнергии при доле населения 11,3% от общероссийской. Профицит объединенной энергосистемы Сибири оценивался в 13,6 млрд кВт·ч при совокупном потреблении 237,6 млрд кВт·ч. Наличие свободных мощностей эксперты связывают с опережающим развитием сибирской энергетики в советский период, когда мощности создавались для крупных промышленных комплексов, часть которых не была достроена или не вышла на плановое потребление.

Как отмечается в материалах, каскад ГЭС Енисея и Ангары способен обеспечить электроэнергией даже весь прирост мощностей дата-центров во всей стране. Дополнительным резервом названы сибирские угольные электростанции с относительно невысоким уровнем использования мощности, расположенные вблизи источников топлива. Реализация такого проекта и его масштабирование могут дать синергию, повысив эффективность всей отрасли хранения и обработки данных.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Интересное в Казани

день назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

уничтожение крыс дератизация

Кулинария

день назад

Манку и овсянку утром не варю, а готовлю турецкий завтрак: 10 минут и все готово - рецепт

Интересное в Казани

2 дня назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

акробатика на воздушных полотнах в Нижнем Новгороде

Кулинария

7 часов назад

Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Кулинария

день назад

Фарш просто размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Кулинария

9 часов назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю и добавляю 2 яйца — семья просит готовить через день

Не у нас

день назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации

Кулинария

12 часов назад

Картошку не жарю и не запекаю: кладу между слоями фарш — ужин исчезает со стола за 10 минут
Новости Татарстана
23 минуты назад

Подготовка к отопительному сезону в РТ достигла 94%

Готовность объектов ЖКХ Татарстана к отопительн...

Кулинария

49 минут назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: вынимаю середину и заполняю творогом — десерт получается порционным

Новости Казани

56 минут назад

У мечети Марджани в Казани отметили Мавлид ан-Наби

Технологии

час назад

Росатом намерен заменить шахтеров роботами в сложных условиях

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов: образование определяет устойчивость общества в период перемен
За 28 августа в Татарстане произошло шесть пожа...
Новости Татарстана
час назад

За 28 августа в Татарстане произошло шесть пожаров в жилых домах

Кулинария

2 часа назад

Капусту не тушу часами: режу крупными кусками и кладу сверху фарш — получается сочнее голубцов

Кулинария

3 часа назад

Сырники больше не леплю: выливаю творожную массу целиком на сковороду — завтрак без горы грязной посуды

Новости Казани

3 часа назад

Глава Минстроя России ознакомился с ходом реновации «Новой Портовой» в Казани
Япония вместо Европы: почему путешественникам и...
Интересное в Казани
4 дня назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране