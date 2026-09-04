Через МФЦ можно подать заявку на охоту в угодьях Татарстана

В республике открылся прием заявок на получение разрешений на охоту в общедоступных угодьях. Об этом объявили в Госкомитете Татарстана по биологическим ресурсам.

Оформить заявление можно в любом офисе МФЦ независимо от района, где планируется промысел. В ведомстве уточнили сроки охоты на отдельные виды животных: заяц-русак и лисица — с 15 сентября по 28 февраля, бобр — с 1 октября по 28 февраля, куница — с 15 октября по 28 февраля.

Охота без разрешения расценивается как административное правонарушение и грозит штрафом. В республике уже утвержден календарь охоты на 2026 год, предусматривающий сезоны для пушных зверей, копытных животных и птиц.