Новости Татарстана

Через МФЦ можно подать заявку на охоту в угодьях Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане начали принимать заявки на охоту в...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В республике открылся прием заявок на получение разрешений на охоту в общедоступных угодьях. Об этом объявили в Госкомитете Татарстана по биологическим ресурсам.

Оформить заявление можно в любом офисе МФЦ независимо от района, где планируется промысел. В ведомстве уточнили сроки охоты на отдельные виды животных: заяц-русак и лисица — с 15 сентября по 28 февраля, бобр — с 1 октября по 28 февраля, куница — с 15 октября по 28 февраля.

Охота без разрешения расценивается как административное правонарушение и грозит штрафом. В республике уже утвержден календарь охоты на 2026 год, предусматривающий сезоны для пушных зверей, копытных животных и птиц.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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