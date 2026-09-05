Экономика

С 9 сентября повышаются экспортные пошлины на пшеницу и кукурузу

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
С 9 сентября повышаются экспортные пошлины на п...

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С 9 сентября экспортные пошлины на пшеницу и кукурузу в России повышаются. Ставка на пшеницу составит 1170,3 рубля за тонну, на кукурузу — 898,1 рубля, сообщили в Минсельхозе. Ячмень по-прежнему будет вывозиться без пошлины.

Новые ставки будут действовать до 15 сентября. Для пшеницы это выше прежнего уровня в 787,5 рубля за тонну, для кукурузы — 406,5 рубля. Расчеты экспортных пошлин производятся от индикативных цен: пшеница оценивается в 228 долларов за тонну, кукуруза — в 221,9 доллара, ячмень — в 188,7 доллара.

Размер пошлины определяется как 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. Базовая цена для пшеницы — 18 тысяч рублей за тонну, для ячменя и кукурузы — 17 875 рублей. Ставки пересматриваются каждую неделю на основе экспортных контрактов Московской биржи.

Параллельно таможенная подкомиссия приняла решение обнулить пошлины на экспорт этих культур до 31 декабря 2026 года. Однако постановление правительства пока не подписано. Министр сельского хозяйства Оксана Лут выразила надежду, что документ выйдет в ближайшее время, и мера начнет действовать с 1 сентября.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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