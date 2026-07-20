JELAND объявляет о старте продаж своей первой модели - кроссовера J6, официальная презентация которого состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в начале июня. JELAND J6 доступен для покупки в трех комплектациях по цене от 2 290 000 рублей.



JELAND J6 - современный кроссовер, который сочетает в себе выразительный дизайн, передовые технологии и комфорт. Все версии модели оснащаются 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом. JELAND J6 оборудован багажником объемом 480 литров (до 1180 л со сложенными сиденьями), фаркопом для буксировки прицепа массой до 750 кг, а рейлинги на крыше выдерживают еще 75 кг груза. На старте продаж автомобиль доступен в четырех цветах: белый перламутр, мокрый асфальт, черная жемчужина и темный изумруд.

В базовой комплектации «Актив» JELAND J6 оборудован полностью светодиодной оптикой, кондиционером и пакетом зимних опций, включая обогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.



В оснащение новой модели входят 9-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto, а также 8-дюймовая цифровая приборная панель. Внешний вид автомобиля дополнен 17-дюймовыми литыми дисками. Стоимость JELAND J6 в версии «Актив» составляет 2 290 000 рублей.

В комплектации «Комфорт» добавлены противотуманные фары и электропривод багажника. Салон отделан высококачественной искусственной кожей. Список опций включает двухзонный климат-контроль, электропривод водительского сиденья, 13,2 дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков аудиосистемы. Удобство парковки обеспечивает камера заднего вида. Стильный облик модели подчеркивают 18-дюймовые диски и колеса шириной 235 мм. Стоимость JELAND J6 в версии «Комфорт» составляет 2 549 000 рублей.



Топовая комплектация «Престиж» предлагает максимальный уровень комфорта. Автомобиль оборудован большой панорамной крышей площадью 1,45 м2, многослойные передние стекла улучшают шумоизоляцию, а интерьерная подсветка обеспечивает уют во время путешествий. Передние сиденья с подогревом и вентиляцией имеют электрическую регулировку, для пассажиров на заднем ряду предусмотрен обогрев сидений. За безопасность отвечает полный комплекс интеллектуальных ассистентов ADAS, включая адаптивный круиз-контроль и систему панорамного обзора 540°. Дополнительные удобства в путешествии обеспечены аудиосистемой с 8 динамиками и беспроводной зарядкой для смартфона на 50 Вт. Стоимость кроссовера в версии «Престиж» составляет 2 699 000 рублей.

Всем покупателям JELAND J6 в комплектациях «Комфорт» и «Престиж» доступна дополнительная выгода по программе трейд-ин до 100 000 рублей.

Новый российский бренд JELAND создан в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Производство полного цикла JELAND J6 организовано на высокотехнологичном автомобильном заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург). Завод прошел полную модернизацию. Производственная архитектура предприятия выстроена с учётом современных стандартов индустрии. Проведено комплексное техническое перевооружение, внедрена высокая степень автоматизации процессов. Особое внимание было уделено технологическим процессам, обеспечивающим точность и стабильность качества на всех этапах производства. Это стало важной частью контроля соответствия строгим мировым стандартам перед выходом на серийный уровень производства.

Автомобили бренда JELAND создаются с учетом эксплуатации в условиях российских дорог и климата. Запуску производства предшествовал цикл испытаний, подтверждающих ресурс и выносливость автомобиля.

Дилерская сеть JELAND насчитывает 180 современных центров в 95 городах России, включая все города-миллионники. Дилеры обеспечивают комплексное обслуживание от консультаций и продажи автомобилей до сервисного и гарантийного сопровождения. Географический охват гарантирует клиентам доступность профессионального высококачественного сервиса в любом регионе.

Прокатиться нановинке JELAND J6 можно в дилерских центрах «КАНАВТО» в Казани:

ул. ГабдуллыТукая, 115, корп.3

Оренбургский тракт, 209.

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