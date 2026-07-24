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42 временных избирательных участка откроют в Татарстане на выборах в Госдуму

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане на выборах в Госдуму откроют 42 вр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Центризбирком Татарстана утвердил работу 42 временных избирательных участков на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

Участки будут организованы в медицинских учреждениях, санаториях и казанском аэропорту, чтобы обеспечить возможность голосования для тех, кто находится вне места жительства. Они будут работать 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

Ранее стало известно, что на выборах в Госдуму по Татарстану выдвинуто 120 кандидатов. Также продолжается подготовка к региональным и муниципальным выборам: на дополнительные выборы в местные органы власти выдвинуто еще 120 кандидатов.

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