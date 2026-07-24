Китайские разработчики искусственного интеллекта активно выпускают нейросетевые модели, которые значительно дешевле американских аналогов и имеют открытый исходный код. Это создает серьезную конкуренцию технологическим гигантам США, чья рыночная капитализация во многом держится на ожиданиях высокой прибыли от ИИ. Согласно материалу «Известий», стоимость обработки токенов у китайских моделей в десятки раз ниже, чем у американских.

Например, 1 млн выходных токенов для модели GLM-5.2 от пекинской лаборатории Z.ai стоит $1,92, тогда как Anthropic за аналогичный объем для Claude Fable 5 требует $50. DeepSeek-V4 Flash предлагает расценки, при которых использование китайской системы обходится в 1/34 от стоимости американских конкурентов. Стресс-тестирование Artificial Analysis показало, что выполнение 657 сложных задач на модели DeepSeek-V4 Flash стоило всего $14, тогда как на Opus 4.8 от Anthropic — $1 тыс.

Китайские модели не только дешевле, но и по некоторым параметрам превосходят американские. Kimi-K3 от Moonshot AI насчитывает 2,8 трлн параметров, став крупнейшей в мире ИИ-системой с открытым исходным кодом. Она обошла Fable 5 от Anthropic по количеству успешно выполненных задач без ошибок, при этом обойдясь заказчику в три раза дешевле.

Распространению китайского ПО способствует и политика США: запрет на использование Claude Fable 5 для нерезидентов подтолкнул компании к поиску альтернатив. Даже Microsoft рассматривает интеграцию китайских моделей в Copilot из-за высоких затрат на американские системы. Для России, находящейся под санкциями, китайский опенсорс стал ключевым фактором выживания ИИ-индустрии.