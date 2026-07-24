Спрос на новые складные Samsung в России превысил прошлогодний в первый день предзаказа

В первый день предзаказа на складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 спрос оказался выше, чем годом ранее. Об этом «Известиям» сообщили представители ритейлеров. По итогам первого дня новая линейка продается на 20% лучше предыдущего поколения, рассказал руководитель департамента «Телеком и гаджеты» «М.Видео» Никита Толпыгин.

В фирменных магазинах Samsung Galaxystore также зафиксировали рост интереса: количество предзаказов за первые сутки оказалось на 15% выше, чем год назад. В МТС количество предзаказов выросло почти на 39% по сравнению с прошлогодним поколением Galaxy Z7, отметила руководитель отдела телефонии компании Наталья Голицына. Самой востребованной конфигурацией стал Fold8 с памятью 12/256 ГБ — на него пришлось 34% всех заказов.

Однако не все участники рынка отмечают рост. В «Связь.ON» утверждают, что уровень предзаказов на складные модели Samsung традиционно невысок, существенной разницы с прошлым годом пока нет. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что продажи Z Flip8 и Z Fold8 вряд ли станут рекордными. По его данным, первая партия новых устройств, ввезенная в Россию, насчитывает около 25 тыс. смартфонов всех трех моделей. В продаже они могут появиться через 7–10 дней.

Муртазин полагает, что благодаря расширению линейки с двух до трех моделей объем предзаказов будет несколько выше прошлогоднего, однако итоговые продажи могут быть на 5–20% ниже. Это связано с экономической ситуацией, сокращением премиального сегмента и отсутствием принципиальных отличий от предыдущего поколения.