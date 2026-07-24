Акции Alphabet и Tesla обвалились после отчётов, потянув вниз индексы США

Фондовые индексы США завершили торги снижением после публикации квартальных отчётов технологических гигантов. Бумаги Alphabet упали на 7,1%, а Tesla — на 14,5%, что стало основным драйвером падения рынка. Дополнительное давление оказал рост цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Alphabet, материнская компания Google, во втором квартале увеличила чистую прибыль в четыре раза, а выручку — на 24%. Однако свободный денежный поток холдинга стал отрицательным, и компания повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год. Tesla, в свою очередь, нарастила выручку на 26%, но чистая прибыль не оправдала ожиданий, а свободный денежный поток впервые за два года оказался отрицательным — минус $1,1 млрд. Производитель электромобилей также предупредил о росте операционных расходов в 2026 году.

Среди других заметных движений — акции Lockheed Martin взлетели на 10,5% после роста чистой прибыли в 5,4 раза, а бумаги RTX Corp. прибавили 7,3% на фоне хороших результатов и повышения годового прогноза. В то же время котировки American Airlines упали на 8,4% из-за ухудшения прогноза прибыли, а Southwest Airlines — на 6,2% из-за слабой выручки.

По итогам дня Dow Jones снизился на 0,97% до 51711,62 пункта, S&P 500 потерял 1,21%, закрывшись на отметке 7408,3 пункта, а Nasdaq Composite упал на 2,15% до 25137,69 пункта.