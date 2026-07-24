Акции Alphabet и Tesla обвалились после отчётов, потянув вниз индексы США
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Фондовые индексы США завершили торги снижением после публикации квартальных отчётов технологических гигантов. Бумаги Alphabet упали на 7,1%, а Tesla — на 14,5%, что стало основным драйвером падения рынка. Дополнительное давление оказал рост цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке.
Alphabet, материнская компания Google, во втором квартале увеличила чистую прибыль в четыре раза, а выручку — на 24%. Однако свободный денежный поток холдинга стал отрицательным, и компания повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год. Tesla, в свою очередь, нарастила выручку на 26%, но чистая прибыль не оправдала ожиданий, а свободный денежный поток впервые за два года оказался отрицательным — минус $1,1 млрд. Производитель электромобилей также предупредил о росте операционных расходов в 2026 году.
Среди других заметных движений — акции Lockheed Martin взлетели на 10,5% после роста чистой прибыли в 5,4 раза, а бумаги RTX Corp. прибавили 7,3% на фоне хороших результатов и повышения годового прогноза. В то же время котировки American Airlines упали на 8,4% из-за ухудшения прогноза прибыли, а Southwest Airlines — на 6,2% из-за слабой выручки.
По итогам дня Dow Jones снизился на 0,97% до 51711,62 пункта, S&P 500 потерял 1,21%, закрывшись на отметке 7408,3 пункта, а Nasdaq Composite упал на 2,15% до 25137,69 пункта.
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