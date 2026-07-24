Экономика

Акции Alphabet и Tesla обвалились после отчётов, потянув вниз индексы США

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Фондовые индексы США снизились после отчётов Al...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Фондовые индексы США завершили торги снижением после публикации квартальных отчётов технологических гигантов. Бумаги Alphabet упали на 7,1%, а Tesla — на 14,5%, что стало основным драйвером падения рынка. Дополнительное давление оказал рост цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Alphabet, материнская компания Google, во втором квартале увеличила чистую прибыль в четыре раза, а выручку — на 24%. Однако свободный денежный поток холдинга стал отрицательным, и компания повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год. Tesla, в свою очередь, нарастила выручку на 26%, но чистая прибыль не оправдала ожиданий, а свободный денежный поток впервые за два года оказался отрицательным — минус $1,1 млрд. Производитель электромобилей также предупредил о росте операционных расходов в 2026 году.

Среди других заметных движений — акции Lockheed Martin взлетели на 10,5% после роста чистой прибыли в 5,4 раза, а бумаги RTX Corp. прибавили 7,3% на фоне хороших результатов и повышения годового прогноза. В то же время котировки American Airlines упали на 8,4% из-за ухудшения прогноза прибыли, а Southwest Airlines — на 6,2% из-за слабой выручки.

По итогам дня Dow Jones снизился на 0,97% до 51711,62 пункта, S&P 500 потерял 1,21%, закрывшись на отметке 7408,3 пункта, а Nasdaq Composite упал на 2,15% до 25137,69 пункта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

15 часов назад

Мостовой оценил шанс переигровки Суперкубка из-за судейских ошибок

Интересное в Казани

18 часов назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

кусают клопы кошек

Наука

день назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Интересное в Казани

3 дня назад

Новый кроссовер за 2,29 млн: рассказываем, что известно о дебютной модели российского бренда, стартовавшей с ПМЭФ

таргетированная реклама цена в Красноярске

Новости России

15 часов назад

«Деньги спишутся с 24 июля»: что на самом деле ждет владельцев карт

Технологии

день назад

Приложения с ИИ заполонили App Store, но их почти не скачивают

Новости России

17 часов назад

Водителей напугали «сроком 27 июля»: правда о лишении прав

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Интересное в Казани

14 часов назад

Банк ДОМ.РФ профинансирует реставрацию объекта культурного наследия «Дом с подсолнухами» в центре Казани
Криминал
час назад

Две легковушки столкнулись на перекрестке Тэцевской и Гудованцева в Казани

На перекрестке улиц Тэцевская и Гудованцева в К...

Кулинария

14 минут назад

Как убрать горечь из баклажанов без соли: 5 быстрых способов

Кулинария

2 часа назад

Пельмени больше не будут сухими: секрет сочной начинки раскрыт

Новости Татарстана

4 часа назад

Число заявлений о пропавших без вести в Татарстане сократилось в 5,4 раза

Технологии

5 часов назад

Китайские ИИ-модели бьют американские по цене и доступности
42 временных избирательных участка откроют в Та...
Новости Татарстана
2 часа назад

42 временных избирательных участка откроют в Татарстане на выборах в Госдуму

Технологии

7 часов назад

Apple Store может получить ИИ-помощника для покупок

Технологии

7 часов назад

Китайские ИИ-модели обходятся в десятки раз дешевле американских

Новости Татарстана

7 часов назад

Проект «Казань марина» обсудили в Татарстане
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
6 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии