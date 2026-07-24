Новости Татарстана

Число заявлений о пропавших без вести в Татарстане сократилось в 5,4 раза

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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За пять лет количество обращений о безвестном исчезновении людей в республике значительно уменьшилось. Если в 2020 году поступило 4088 заявлений, то по итогам 2025 года их стало 751, сообщили в МВД по Татарстану.

В первом полугодии 2026 года из 138 человек, находившихся в активном розыске, полицейские нашли 116. Всего за этот период зарегистрировано 282 заявления о пропавших без вести.

Среди основных причин исчезновений в ведомстве называют злоупотребление алкоголем, психические расстройства, потерю памяти у пожилых, семейные конфликты и несчастные случаи, например потерю ориентировки в лесу или переохлаждение.

Если человек долго не выходит на связь, полиция проверяет, ведет ли он обычный образ жизни, менял ли документы или привлекался к ответственности. При отсутствии факта исчезновения в розыске отказывают, а при признаках преступления материалы передают в Следственный комитет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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