Число заявлений о пропавших без вести в Татарстане сократилось в 5,4 раза

За пять лет количество обращений о безвестном исчезновении людей в республике значительно уменьшилось. Если в 2020 году поступило 4088 заявлений, то по итогам 2025 года их стало 751, сообщили в МВД по Татарстану.

В первом полугодии 2026 года из 138 человек, находившихся в активном розыске, полицейские нашли 116. Всего за этот период зарегистрировано 282 заявления о пропавших без вести.

Среди основных причин исчезновений в ведомстве называют злоупотребление алкоголем, психические расстройства, потерю памяти у пожилых, семейные конфликты и несчастные случаи, например потерю ориентировки в лесу или переохлаждение.

Если человек долго не выходит на связь, полиция проверяет, ведет ли он обычный образ жизни, менял ли документы или привлекался к ответственности. При отсутствии факта исчезновения в розыске отказывают, а при признаках преступления материалы передают в Следственный комитет.