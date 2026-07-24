Apple Store может получить ИИ-помощника для покупок
В обновлённой политике конфиденциальности приложения Apple Store обнаружен раздел, посвящённый «Виртуальному помощнику по покупкам». Это указывает на скорое появление в магазине ИИ-чатбота, который поможет пользователям с выбором товаров. Информацию заметил сайт Ferra.
Согласно документу, помощник будет собирать данные об аккаунте, устройствах, операторе связи, истории чатов и, при согласии пользователя, о его местоположении. Перед передачей информации сторонним партнёрам, участвующим в генерации ответов, Apple обещает удалять личные идентификаторы.
Переписки с ботом будут сохраняться для возможности вернуться к предыдущим диалогам и для внутренней аналитики. Кто именно станет партнёром Apple, пока не уточняется, однако предполагается, что это может быть Google.
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