Технологии

Apple Store может получить ИИ-помощника для покупок

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В обновлённой политике конфиденциальности приложения Apple Store обнаружен раздел, посвящённый «Виртуальному помощнику по покупкам». Это указывает на скорое появление в магазине ИИ-чатбота, который поможет пользователям с выбором товаров. Информацию заметил сайт Ferra.

Согласно документу, помощник будет собирать данные об аккаунте, устройствах, операторе связи, истории чатов и, при согласии пользователя, о его местоположении. Перед передачей информации сторонним партнёрам, участвующим в генерации ответов, Apple обещает удалять личные идентификаторы.

Переписки с ботом будут сохраняться для возможности вернуться к предыдущим диалогам и для внутренней аналитики. Кто именно станет партнёром Apple, пока не уточняется, однако предполагается, что это может быть Google.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

Мостовой оценил шанс переигровки Суперкубка из-за судейских ошибок

Интересное в Казани

12 часов назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

клопы уличные фото

Наука

день назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Интересное в Казани

3 дня назад

«Школьный список покупок как задача со множеством неизвестных»: как в Казани собрать ребёнка без лишних трат

цена балансировки колёс r18 в Москве

Технологии

день назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Технологии

день назад

Приложения с ИИ заполонили App Store, но их почти не скачивают

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Новости России

9 часов назад

«Деньги спишутся с 24 июля»: что на самом деле ждет владельцев карт

Интересное в Казани

8 часов назад

Банк ДОМ.РФ профинансирует реставрацию объекта культурного наследия «Дом с подсолнухами» в центре Казани
Экономика
27 минут назад

Разрыв в пенсиях между регионами России превысил 23 тысячи рублей

В июне разрыв между максимальной и минимальной ...

Технологии

час назад

Apple Store может получить ИИ-помощника для покупок

Технологии

час назад

Китайские ИИ-модели обходятся в десятки раз дешевле американских

Технологии

2 часа назад

Филдсовскую премию 2026 года вручили в Филадельфии

Технологии

2 часа назад

Apple запатентовала iMac с ручкой для переноски
Дни татарского кино могут провести в Буркина-Фасо
Новости Казани
33 минуты назад

Дни татарского кино могут провести в Буркина-Фасо

Новости Казани

3 часа назад

85 дорог отремонтируют в казанских поселках

Технологии

3 часа назад

Apple запатентовала iMac с ручкой и съёмным блоком питания

Новости Татарстана

4 часа назад

Суд обязал выделить землю многодетной семье из Казани после 8 лет ожидания
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
6 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии