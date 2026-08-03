На трассе Казань–Ульяновск загорелась фура, собралась пробка на 3 км

На трассе Р241 Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе Татарстана загорелся большегруз. ЧП произошло возле села Русское Бурнашево: пламя охватило кабину автомобиля, а прицеп-цистерна, которая ранее перевозила дизельное топливо, к моменту возгорания была пустой. Информация о пожаре появилась в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарных на место вызвали очевидцы. Прибывшие расчеты быстро ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

А вот дорожная ситуация на этом участке оказалась неприятной. По данным «Яндекс.Карт», затруднение движения наблюдается в обе стороны — затор растянулся на три километра. Сейчас на трассе все еще собирается пробка, водителям стоит заложить дополнительное время в путь.